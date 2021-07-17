الرئاسة السورية: وزير خارجية الصين يؤكد خلال لقاء الأسد دعم بلاده للشعب السوري

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohamed Damour
وناقش الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الصيني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وأضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".
وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية يناقش خلالها رزمة من الملفات الاقتصادية والدبلوماسية المشتركة بين البلدين.