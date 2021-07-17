الرئاسة السورية: وزير خارجية الصين يؤكد خلال لقاء الأسد دعم بلاده للشعب السوري

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القاهرة– سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية: "أكد وزير الخارجية الصيني استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سورية ووحدة أراضيها".

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الصيني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية يناقش خلالها رزمة من الملفات الاقتصادية والدبلوماسية المشتركة بين البلدين.