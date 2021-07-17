شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. إطلاق خدمة الـ"واي فاي" التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع أحدى شركات الاتصالات المتنقلة بالمملكة العربية السعودية خدمة الـ"واي فاي" التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ"واي فاي" في 7 مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من 8 إلى 14 نقطة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.