المدني: يهيب الجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة الرياض وتدني مستوى الرؤية بسبب الغبار والأتربة المثارة

الكويت - هبة التوبجي - مدني الرياض يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة الرياض وتدني مستوى الرؤية بسبب الغبار والأتربة المثارة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من منطقة الرياض ( العاصمة الرياض ، الحريق ، الخرج ، الدلم ، الرين ، القويعية ، المزاحمية ، ضرما ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول .

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .