وفد دبلوماسي دولي في إسرائيل لزيارة أنفاق حماس وحزب الله

دبي - محمود عبدالرازق - نشر الموقع الإلكتروني i24 news، اليوم السبت، أن بلاده استقبلت، أمس، وفدا من السفراء الأجانب لدى الأمم المتحدة وأمريكا بمشاركة دبلوماسيين من التشيك والدومينيكان وأستراليا والأرجنتين وبوتان وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا والمجر وكينيا.

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وعزا الموقع زيارة الوفد الدبلوماسي الدولي إلى إسرائيل، والتي تستمر لمدة أسبوع كامل، واستضافهم خلالها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد إردان، وبرعاية الحركة الصهيونية الأمريكية، إلى هدف مهم، يتمثل في الاطلاع على أنفاق حزب الله وحماس.

وأعربت رئيسة الحركة الصهيونية الأمريكية، ديبورا إسحاق، عن أملها في خروج الوفد الدبلوماسي برؤية واقعية حقيقية لما زعمت أنها تهديدات لإسرائيل، وتكوين صداقات جديدة ودائمة مع أعضاء هذا الوفد والدول المضيفة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن لسان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد إردان، أن زيارة الوفد الدبلوماسي تأتي بهدف تقوية مكانة بلاده حول العالم، ومعرفة ما تتعرض له بلاده من تهديدات في الشمال، من قبل أنفاق "حزب الله" اللبناني، ومن الجنوب من أنفاق حركة "حماس"، حيث يصطحب السفير الإسرائيلي هذا الوفد في زيارة إلى تلك المناطق، بزعم الوقوف على هذه المخاطر.