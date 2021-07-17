المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" في اليمن يمدد رئاسة المشاط لمدة عام

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وأضافت أن "المجلس أكد مساندته والتعاون مع المشاط لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة التي تبدأ من 24 أغسطس/ آب 2021، وتنتهي في 24 أغسطس/ آب 2022"، مشيرة إلى "أن اجتماع المجلس السياسي الأعلى استعرض المستجدات السياسية والتواصلات الجارية بشأن عملية السلام".
وعين مهدي محمد حسين المشاط، رئيسا للمجلس السياسي الأعلى للدورة القادمة، في أبريل/ نيسان 2018، خلفا للراحل صالح الصماد الذي تم اغتياله على يد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.