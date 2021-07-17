شكرا لقرائتكم خبر عن بـ20 ألف معتمر.. «مشاط» يكشف موعد عودة «العمرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، موعد عودة العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج.

وأكد خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن عودة العمرة ستبدأ تدريجيًا من يوم 15 ذي الحجة، مشيرًا إلى أن عدد المعتمرين في البداية سيكون 20 ألفًا.

وأضاف أنه سوف يتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي للوصول إلى ما كان عليه في السابق.

ولفت إلى أن هذه الأمور تخضع لمراقبة الأوضاع الصحية، سواء في مكة المكرمة أو خارج المملكة.