شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لسكان «الرياض»: هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من المحافظات حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر الدفاع المدني تنبيهاً مهماً لسكان منطقة الرياض بشأن هطول أمطار على عدد من المحافظات.

وأوضح الدفاع المدني أن المركز الوطني للأرصاد نبه بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (العاصمة الرياض، الخرج، الحريق، المزاحمية، ضرما، الدلم، الرين، القويعية) حتى الساعة 11 مساءً.

وأكد أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام بالرؤية وتساقط البرد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.