السعودية: ضبط 9 مخالفات لإجراءات تنظيم الحج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام السعودية، إنه تم ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

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ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 1 آلاف ريال سعودي.

وطالب الشويرخ كافة المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وأكد أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفات" دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبدأ توافد أولى طلائع الحجاج، اليوم السبت، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء طواف القدوم والسعي، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها السلطات بسبب تطورات جائحة فيروس "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر"، إن "تدفق ضيوف الرحمن على المسجد الحرام، سيستمر حتى يوم غدٍ الأحد، الثامن من ذي الحجة، أول أيام مناسك الحج، ثم سيتوجهون بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية".

​ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى، الأحد، في يوم التروية، ومنها إلى عرفات، الاثنين، على بعد 10 كيلومترات لأداء ركن الحج الأكبر.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في العام 2019. حيث اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

​وتقتصر مناسك الحج هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد الفيروس، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة، وتقام المناسك في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء.