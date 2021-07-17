تونس... فرض الحجر الصحي في كامل ولاية قفصة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "نسمة" أن السلطات في ولاية قفصة أقرت فرض الحجر الصحي الموجّه في كامل معتمديات الجهة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق لـ18 يوليو/تموز وحتى الأحد المقبل الموافق لـ25 من الشهر ذاته.

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من جانبه، أعلن والي قفصة سامي الغابي، أنه تقرّر "منع الجولان ابتداءً من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا خلال فترة الحجر الصحي الموجّه".

كما تقرر رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداءً من الساعة الرابعة مساء، إضافة إلى منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق ارتياد دور العبادة وتعليق نشاط الأسواق الأسبوعية واليومية ومنع كافة التظاهرات الثقافية والرياضية والشبابية والعلمية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة في المستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

وتعاني حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد، فيما تقول منظمة الصحة العالمية، إن "عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية".

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200، وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه كارثي.