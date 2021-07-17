شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الليبية بتونس: استمرار متابعة الحالة الصحية للعالقين المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة الليبية في تونس، اليوم السبت، استمرار متابعة الحالة الطبية للمصابين بفيروس كورونا من الليبيين العالقين الذين أظهرت التحليلات إصابتهم بالفيروس في مقر احتجازهم بفندق دار جربة.



وكان القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس على المزوغي قد أكد وفقا لبوابة "الوسط" أن لجنة الطوارئ بالسفارة وقنصلتي تونس وصفاقس تتابع تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بخصوص أوضاع المواطنين العالقين.



وأضاف: " شرعنا في استقبال المواطنين بفندق دار جربة بجزيرة جربة وأخذ مسحة تحليل الكورونا pcr وبقاء المواطن ليلة واحدة مجانا، ومن ثم يستلم نتيجة تحليله وإذا كانت سلبية يتجه لليبيا وإن كانت إيجابية يبقى في الفندق حتى يتعافى".



وأشار إلى أن فرق السفارة والقنصليتين عملوا على تسهيل عودة المواطنين برا وجواً وقدموا كل الدعم والمساعدة لهم لتذليل كل الصعاب للجميع.