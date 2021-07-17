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فيضانات أوروبا..البحرين تتضامن مع ألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، تضامنها مع حكومات وشعوب ألمانيا وهولندا، وبلجيكا ولوكسمبورج، جراء الأحداث المأساوية الناتجة عن العواصف والفيضانات التي أصابتها، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد كبير من السكان ودمار وأضرار واسعة في الممتلكات.
 

وأعربت الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن خالص تعازيها ومواساتها لتلك الدول وشعوبها الصديقة؛ لما سببته تلك العواصف من آلام وأحزان وخسائر، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وللدول الأوروبية الصديقة المتضررة الأمن والاستقرار والازدهار.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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