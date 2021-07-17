شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن المسجد الحرام»: أكثر من 3500 حاج وصلوا إلى الحرم المكي صباح اليوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالقائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام محمد بسامي، إن أول فوج من حجاج بيت الله الحرام وصل اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف في لقاء مع قناة ” العربية”، أن عدد الرحلات بلغت 187 رحلة، حيث وصل أكثر من 3500 حاج إلى الحرم المكي الشريف.

وأوضح أنهم انتقلوا الآن من المطاف إلى المسعى بين الصفا والمروة، وجزء كبير منهم انتقلوا إلى المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن ضيوف الرحمن ينعمون بأمن وبخدمات متميزة من كافة الجهات المعنية.