شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 3 نصائح مهمة للحجاج المصابين بداء السكري.. إنفوجراف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة 3 نصائح مهمة للحجاج المصابين بداء السكري، من أجل أداء المناسك دون حدوث مضاعفات.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، أن الإصابة بداء السكري لا تمنع ‏المصاب من أداء مناسك الحج، لكن يشترط أخذ التدابير الوقائية ‏لتجنب المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها أثناء الحج.‏

وأكدت الوزارة أهمية أخذ مريض السكر لكمية كافية من الأدوية ‏مع جهاز قياس السكر، بالإضافة لحمل بطاقة توضح الإصابة ‏بالسكر مع كتابة الأدوية وجرعاتها.‏

وأشارت إلى أنه قد يحدث نقص السكر بالدم نتيجة المجهود ‏البدني وتغير أوقات تناول الطعام، وكذلك تقرحات في القدمين ‏من فرط الحركة، وتسلخات جلدية بسبب التعرق الزائد.‏