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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 3 نصائح مهمة للحجاج المصابين بداء السكري.. إنفوجراف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت وزارة الصحة 3 نصائح مهمة للحجاج المصابين بداء السكري، من أجل أداء المناسك دون حدوث مضاعفات.
وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، أن الإصابة بداء السكري لا تمنع المصاب من أداء مناسك الحج، لكن يشترط أخذ التدابير الوقائية لتجنب المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها أثناء الحج.
وأكدت الوزارة أهمية أخذ مريض السكر لكمية كافية من الأدوية مع جهاز قياس السكر، بالإضافة لحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكر مع كتابة الأدوية وجرعاتها.
وأشارت إلى أنه قد يحدث نقص السكر بالدم نتيجة المجهود البدني وتغير أوقات تناول الطعام، وكذلك تقرحات في القدمين من فرط الحركة، وتسلخات جلدية بسبب التعرق الزائد.
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