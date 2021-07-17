وزير الخارجية الصيني يصل إلى العاصمة دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وفور هبوط طائرته في مطار دمشق الدولي، توجه الوزير يي والوفد المرافق له، برفقة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ليبدآ اجتماعا مغلقا في مبنى وزارة الأخير.

© Sputnik . Mohamed Damour وزير الخارجية الصيني يصل العاصمة دمشق

وإلى جانب المقداد، كان في استقبال يي في مطار دمشق كل من السفير الصيني في دمشق فينغ بياو، وطاقم وزارة الخارجية السورية.

© Sputnik . Mohamed Damour وزير الخارجية الصيني يصل العاصمة دمشق

ومن المرجح أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، الوزير الصيني وانغ يي والوفد المرافق له.

© Sputnik . Mohamed Damour وزير الخارجية الصيني يصل العاصمة دمشق

وسيتناول اللقاء مجموعة من الملفات الاقتصادية والدبلوماسية المشتركة بين البلدين، بما في ذلك مشاريع اقتصادية استراتيجية تم التفاهم عليها في أوقات سابقة، تتفرع عن المبادرة الصينية العالمية لطريق الحرير الجديد (حزام واحد طريق واحد).