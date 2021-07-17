شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي، موضحة أنه يمكن مراجعة واعتماد رغبات النقل عبرنظام نور.
ودعت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم فينظام نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ”.
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