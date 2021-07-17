لقاح "عبدالله" الكوبي المضاد لكورونا يظهر فاعلية بنسبة 100%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر لقاح "عبدالله" الكوبي المضاد لكورونا، فاعلية بنسبة 100%، خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ضد الحالات الصعبة من مرض كوفيد.



وبحسب وكالة Prensa Latina قالت مارثا أيالا مديرة مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي صمم اللقاح: "تم الحصول بالفعل على معطيات حول فاعلية اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهذه النتائج ممتازة".

وأضافت أيالا أنه تقرر زيادة عدد المشاركين في مجموعة الاختبار إلى 300 ألف شخص.

وفي وقت سابق، سمح المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية (CECMED) في كوبا، بالاستخدام الطارئ للقاح "عبدالله".

وفي النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران، أعلنت كوبا إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، وكانت فاعليته ضد سريان أعراض فيروس كورونا 92.28%.