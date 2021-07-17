لعملاء "أبل باي".. "أبل" تطوّر خدمة تقسيط قيمة المشتريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تطور حاليا خدمة جديدة تتيح لعملائها سداد قيمة مشترياتهم من خدمة أبل باي للسداد الإلكتروني بالتقسيط لمنافسة خدمة "اشتري الآن وادفع لاحقا" التي تقدمها شركات الدفع الإلكتروني الشهيرة مثل أفيرم هولدنجز وباي بال هولدنجز.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الخدمة الجديدة التي تعرف داخل أبل حاليا باسم أبل باي ليتر ستعتمد على بنك جولدمان ساكس جروب لتوفير التمويل المطلوب لتقسيط قيمة مشتريات عملاء أبل.

يذكر أن جولدمان ساكس هي شريك أبل في خدمة بطاقات الائتمان أبل كارد منذ 2019، لكن الخدمة الجديدة المنتظرة لن تقتصر فقط على مستخدمي أبل كارد ولن تحتاج استخدام هذه البطاقات للاستفادة منها.

وأشارت بلومبرغ إلى أن خدمة "اشتري الآن وادفع لاحقا" يمكن أن تساعد في زيادة شعبية خطة أبل باي وإقناع المزيد من المستخدمين باستخدام الهاتف الذكي آيفون لسداد قيمة مشترياتهم بدلا من الاعتماد على بطاقات الائتمان التقليدية.

وتحصل أبل على نسبة من قيمة الصفقات التي يتم سداد ثمنها عبر خدمة أبل باي، وهو ما يحقق لها إيرادات إضافية تبلغ 50 مليار