في تحديث جديد .. خاصية ثورية قادمة تغني مستخدمي "واتساب" عن الهاتف!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

في تحديث جديد قادم، أعلن تطبيق «واتساب» للمراسلة عبر الهاتف الذكي، عن إطلاق تجربة جديدة تهدف إلى تحرير مستخدمي التطبيق من الهواتف المحمولة وقيودها مثل أعطال البطارية المألوفة.



وأوضحت الشركة التي يتجاوز عدد مستخدميها المليارين، أن الاختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال الخدمة على ما يصل إلى أربعة أجهزة «غير هاتفية». وفقاً لـ «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن حالياً استخدام «واتساب» على «أجهزة مصاحبة»، كأجهزة الكومبيوتر، لكن التطبيق لا يعمل عليها إذا لم يكن الهاتف الذكي للمستخدم متصلاً بالإنترنت، أو إذا نفدت قدرة بطاريته.

وشرح فريق المسائل الأمنية في «فيسبوك» في منشور، أن هذه الميزة الجديدة تتيح استخدام «واتساب» على الهاتف، وما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى «غير هاتفية» (حاسب مثلاً أو تلفزيون) في وقت واحد، حتى لو نفدت البطارية.

وأشارت الشركة إلى أن «بنية (واتساب) الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز» المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، وتبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة.