وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MURAD SEZER

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللقاء جاء على هامش مشاركة بن فرحان في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.

وأكدت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء الجديد بين الوزيرين بعد نحو شهرين من زيارة قام بها وزير الخارجية التركي إلى السعودية في مايو/ أيار الماضي بهدف تجاوز الخلافات، بحسب تقارير إعلامية.

وتجمع بين السعودية وتركيا علاقات اقتصادية وتجارية قوية، ولكن العلاقات السياسية والدبلوماسية يشوبها بعض التوتر بسبب اختلافات وتباينات في وجهات النظر حيال قضايا إقليمية عدة مثل ملف ليبيا وسوريا والعراق ولبنان وغيرها.

وأدى التوتر بين البلدين إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للسلع التركية ما قلص قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 98 في المئة، بحسب وكالة "رويترز".