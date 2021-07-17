جموع الحجاج يؤدون طواف القدوم... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر"، إن "تدفق ضيوف الرحمن على المسجد الحرام، سيستمر حتى يوم غدٍ الأحد، الثامن من ذي الحجة، أول أيام مناسك الحج، ثم سيتوجهون بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية".

​ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى، الأحد، في يوم التروية، ومنها إلى عرفات، الاثنين، على بعد 10 كيلومترات لأداء ركن الحج الأكبر.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في العام 2019. حيث اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتقتصر مناسك الحج هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد الفيروس، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة، وتقام المناسك في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء.