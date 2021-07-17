صحيفة: رجال أمن يخرجون 40 مسافرة من طائرة كانت متجهة إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "سبق"، قام رجال أمن مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، بإخراج 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من الطائرة المتجهة إلى السعودية.

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رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل، وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا الخاصة بهم مزيفة.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأوغندية طلبت منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأوغندية إيمانويل إينيبيونا، قوله، إنه "تم إعادة فحص العاملات مجددا".

وأضاف أنه سيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكد من خلوهن من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".