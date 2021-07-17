مقتل 4 أفراد من القوات العراقية خلال عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الخلية على تويتر: "وها هي كوكبة من فرقة المشاة الآلية الثامنة ترتقي إلى الله، وهم كل من (الشهيد البطل ن ض جاسم هاشم، الشهيد البطل ن ض حيدر حمزه عبد، الشهيد البطل ن ع جميل منصور، الشهيد البطل العريف محمد جمعة) إثر تعرض جبان من قبل عصابات "داعش" الإرهابية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة الالي 32".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.