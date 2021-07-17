الأردن يتلقى 600 مليون دولار منحة نقدية من الولايات المتحدة لدعم اقتصاده

دبي - محمود عبدالرازق - عمان - سبوتنيك. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في بيان: "تم الإعلان اليوم، قبيل بدء زيارة الملك عبد الله الثاني الرسمية إلى واشنطن، عن توقيع اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار أمريكي، التي ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي".

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وأوضح البيان أنه "وقع الاتفاقية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السيدة شيري كارلين".

وأضاف: "تأتي الدفعة الأولى من المنحة النقدية الأمريكية للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 845 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للحكومة الأردنية للعام 2021".

وتوقع الوزير الأردني "أنه سيتم تحويل الدفعة الثانية والتي تبلغ 245 مليون دولار من قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي".

وتابع الشريدة: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة صندوقاً متعدد المانحين جمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة".

من جانبها قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن السيدة شيري كارلين: "يعكس التحويل المبكر لمنحة الدعم النقدي المباشر استمرار التزام حكومة وشعب الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لشعب الأردن".

وبحسب البيان: "تأتي المنحة كجزء من التزام الولايات المتحدة الحالي لمدة خمس سنوات، والذي يأتي امتداداً للشراكة بين الأردن والولايات المتحدة منذ عقود لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتحسين الخدمات الأساسية للشعب الأردني".

يشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة للمملكة خلال العام 2021 ستبلغ نحو (1.65) مليار دولار، حيث تبلغ المساعدات الاقتصادية نحو (1.12) مليار دولار منها (845) مليون دولار تم تقديمها كدعم نقدي مباشر للخزينة.