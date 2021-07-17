شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا بالعراق تنفي تغريم رئيس البرلمان لتعيينه وزراء بصورة غير دستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اليوم "السبت"، تغريم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 100 الف دينار لتعيينه 38 وزيرا ووكيلا، بصورة غير دستورية.



وذكرت المحكمة - في بيان اليوم - أن وسائل إعلام ومواقع التواصل تداولت خبرا بعنوان (المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب ١٠٠ الف دينار لتعيينه 38 وزيرا ووكيلا بصورة غير دستورية)"، منوهة بأنها لم تصدر قرارا كهذا.



وأهابت المحكمة بوسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.