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الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من الصحفيين الفلسطينيين بالخليل

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القاهرة - سامية سيد - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من الصحفيين الفلسطينيين في قرية "التوانة" المهددة بالاستيلاء عليها بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك أثناء توجههم لتغطية فعالية ينظمها أهالي القرية والقوى الوطنية ضد الاستيطان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومعداتهم، وكاميراتهم الصحفية.
 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، شابا مقدسيا بعد أن اعتدت عليه مجموعة من المستوطنين بالضرب، في حي المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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