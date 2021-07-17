شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يصل سوريا فى زيارة يلتقى خلالها كبار المسؤولين بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى سوريا، اليوم السبت في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في دمشق، وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والدكتور سامي سلامة مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وسفير الصين في سوريا فيونغ بياو بحسب وكالة سانا.

وكان الرئيس السورى أدى اليمين الدستوري صباح اليوم، أمام مجلس الشعب السوري، وأكد الرئيس السوري، أن قضية تحرير ما تبقى من أرض سوريا تبقى نصب أعيننا، تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم، واضاف أن الوعي الشعبي حصننا والمعيار الذي نقيس به مدى قدرتنا على تحدي الصعاب.

وقال خلال كلمته إن الشعب الذي خاض حرباً ضروسا واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم.

وأكد الأسد أن استقرار المجتمع هو أولى المسلمات وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق وأن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً.