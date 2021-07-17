بشار الأسد: الشعب السورى استعاد أراضيه وقادر على بناء اقتصاده فى أصعب الظروف

وقال بشار الأسد، إن السوريين داخل وطنهم يزدادون تحديا وصلابة والذين خُطط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم تحولوا إلى رصيد له في الخارج يقدمون أنفسهم له في أوقات الحاجة.

وأوضح الأسد أنه في المراحل الأولى كان رهان الأعداء على خوفنا من الإرهاب وتحويل المواطن السوري إلى مرتزق يبيع وطنهم.

واضاف أن الوعي الشعبي حصننا والمعيار الذي نقيس به مدى قدرتنا على تحدي الصعاب، وتابع : أكرر دعوتي لمن غرر به وراهن على سقوط سوريا إلى العودة لحضن الوطن.

وأضاف أن أحد أكبر العوائق الآن يكمن في تجميد الأموال السورية، وأن الحصار المفروض علينا لم يمنعنا من تلبية الاحتياجات الأساسية لكنه سبب اختناقات.

ولفت إلى أن عدد المنشآت الصناعية الكبرى التي تبنى الآن في سوريا يتجاوز 3300، وأن الاستثمارات في المرحلة القادمة ستتركز على تأمين الطاقة البديلة.