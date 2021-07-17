"الصحة العالمية" تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لدراسة أصل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اقترحت منظمة الصحة العالمية إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.



وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الخطة للدول الأعضاء بعد يوم من قوله إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد-19 في الصين، يعرقل التحقيقات.

وأضاف في تصريحات نشرتها المنظمة أن "العمل في المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات في ووهان".

وقال إن العمل سيتطلب أيضا "مراجعة للمختبرات ذات الصلة والمؤسسات البحثية التي تعمل في المنطقة التي ظهرت فيها أول حالات إصابة بين البشر بالمرض في ديسمبر 2019".

وأشار دبلوماسيون إلى أن الصين التي رفضت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين للتقصي، أبدت اعتراضها على الخطة في محادثات مغلقة وقالت إن "هذه الخطة لا تشكل أساسا لدراسات مستقبلية".