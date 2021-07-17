الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الرئاسة السورية، حضر مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس بشار الأسد في قصر الشعب، رئيس وأعضاء مجلس الشعب.

كما حضر أيضا شخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودينية، وأصحاب القصص البطولية من أفراد الجيش السوري، وعائلات الشهداء والجرحى.

بالإضافة إلى قامات علمية وثقافية وفنية، ووجوه إعلامية وأبطال سوريين كانوا قد فازوا في المحافل الرياضية الدولية، و"أصحاب الأيادي البيضاء" ممن عملوا في المجالين الصحي والإنساني، و"أمل سوريا من الشباب السوري المبدع والمتميز".

وقال الأسد، في كلمة عقب أدائه اليمن الدستورية، إن "أعداء سوريا أرادوا تقسيمها ولكن الشعب السوري أطلق رصاصة الرحمة على مشاريعهم".

وأضاف الرئيس السوري: "أدعو كل من راهن على انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن".

وأشار إلى أن "الأطروحات المستمرة بوساطة تركيا تهدف بالمحصلة إلى تحويل الشعب السوري إلى مجموعة من العبيد".

وتابع قائلا: "الثورة التي خدعوكم بها هي وهم ولن تجدوا الحرية عند الغرب ولا تركيا".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.