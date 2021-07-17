المؤسسات العقابية في دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء خلال عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك موعدا لزيارة النزلاء والنزيلات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا خلال أوقات العمل الرسمية عبر خدمة التواصل المرئي عن بعد، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال يومي عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أن المنشآت العقابية بدأت العمل في الخدمة الافتراضية مذ بدأت الأزمة العالمية، متسببة بحظر في حركة الطيران العالمية، وإغلاق في العديد من الدول.

وقال العميد جلفار حرصاً من شرطة دبي على تمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم في مختلف الأوقات والمناسبات، أطلقنا خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها. هذا إلى جانب حرصنا على توفير الدعم اللوجستي الكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ولا يتطلب الأمر سوى تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الالكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.