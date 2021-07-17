وزير الصحة البريطاني: يجب أن نتعلم التعايش مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إن بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لأكثر من 35 مليون شخص، من بينهم كل طلبة المدارس الثانوية هذا الشتاء.



وأضاف: "مع اقتراب الشعب من الحياة الطبيعية، يجب أن نتعلم أن نعيش مع كوفيد19- بجانب الفيروسات الأخرى، ونحن نقدم لقاحات مجانية ضد الإنفلونزا لملايين الأشخاص للمساعدة في حمايتهم في الشتاء المقبل".

وقال جاويد إن برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الذي سيبدأ في سبتمبر (أيلول) سيكون الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة وحث الجميع على تناول اللقاح.

وأكد جاويد "الإنفلونزا يمكن أن تكون مرضاً خطيراً ونريد أن نبني جداراً من الحماية من خلال تحصين عدد قياسي من الأشخاص"، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".