السعودية تسمح رسميا بفتح المتاجر خلال أوقات الصلاة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن اتحاد الغرف، إنه "بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات وأن الموافقة صدرت بذلك".

وأرجع اتحاد الغرف قراره إلى أنه جاء "تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين، كما يأتي القرار لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وشدد الاتحاد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

يذكر أنه في 2019، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بالسماح للمحال والأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، مقابل دفع بدل مالي للسلطات، قد يصل لـ 100 ألف ريال سعودي. واستند القرار لسبب اقتصادي بحت بأن ذلك سيزيد من إنتاجية العمال وربما الأنشطة التجارية بشكل عام، مع مسعى المملكة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

والمتّبع عادة في المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، أن تغلق جميع المحال التجارية منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، نصف ساعة مع كل صلاة.