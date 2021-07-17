لهذا السبب.. تويتر تلغي هذه الخاصية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة تويتر إنها ستغلق خاصية المنشورات المؤقتة، التي تختفي بعد فترة من الوقت، وتطلق عليها اسم "فليتس" في الثالث من أغسطس، بعدما أخفق المنتج في جذب اهتمام المستخدمين.



يأتي الإغلاق بعد ثمانية أشهر فقط من إتاحة منصة التواصل الاجتماعي لهذه الخاصية لجميع مستخدميها بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

وكتبت تويتر في تدوينة أنها لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس" كما كانت تأمل.