منظمة الصحة العالمية تكثف جهودها للبحث عن أصل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تكثف منظمة الصحة العالمية الضغوط في إطار محاولاتها للبحث عن أصل فيروس كورونا.



وفي خطاب إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أدرجت المنظمة أولوياتها في البحث، وأعلنت عن تشكيل مجموعة عمل دائمة للبحث عن منشأ مسببات المرض.

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، الأمين العام للمنظمة في جنيف، أمس، أن بجانب فحص الحياة البرية وأسواق الحيوانات في إقليم ووهان الصيني، الذي ظهر به الفيروس لأول مرة في عام 2019، يجب فحص المختبرات هناك أيضاً.

وكان فريق منظمة الصحة العالمية قد أفاد في نهاية مارس أنه "من المرجح أو من المرجح للغاية" أن يكون الفيروس قد انتشر من حيوان إلى إنسان عبر عائل وسيط.

وقال إنه "من غير المرجح للغاية" أن يكون الفيروس قد تسرب بصورة غير متعمدة من أحد المختبرات.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً بإجراء المزيد من التحقيقات حول هذا الشأن، ومن المقرر أن تقدم الاستخبارات الأمريكية تقريراً بنهاية أغسطس.