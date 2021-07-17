تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

© Sputnik . Tunisian presidency مصر ترسل 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى تونس

وتعاني حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن "عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية".

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه كارثي.