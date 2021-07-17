شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستقبل مساعدات طبية من سويسرا وإيطاليا لمكافحة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل ميناء رادس في تونس، الجمعة، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الإيطالية لدعم جهود تونس في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت مساء الخميس، أنها سترسل 25 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كورونا.

وكانت السفارة الإيطالية في تونس، قد ذكرت أمس في بيان لها، أن هناك 4 بواخر أخرى تحمل مساعدات طبية ستصل تونس خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما استقبلت تونس اليوم مساعدات طبية من سويسرا على متن طائرة عسكرية.

وذكرت سفارة سويسرا في تونس، في بيان أصدرته الجمعة، إن المساعدات الطبية السويسرية إلى تونس شملت مكثفات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي.

كما ذكرت السفارة أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج دعم وضعته سويسرا لتونس عام ٢٠٢٠ لمجابهة جائحة كورونا.