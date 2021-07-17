شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة.. 1197 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، تسجيل 1197 إصابة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الصحة في بيانها أن "حصيلة الـ24 ساعة الماضية كانت 1197 حالة إصابة جديدة و588 حالة شفاء و15 وفاة".

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 3910، فيما ارتفع عدد الإصابات ليبلغ 151103 حالات، وعدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 104397 شخصا.

وأطلقت السلطات الجزائرية حملة تلقيح واسعة منذ أسبوعين في البلاد، شملت المستشفيات والعيادات والفضاءات والساحات العامة والمساجد كل يوم جمعة. وتهدف وزارة الصحة إلى "تلقيح 60% من السكان البالغ عددهم 44 مليون نسمة.

من جهته، حمل رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى قرب العاصمة الجزائرية محمد يوسفي، الحكومة والمواطنين مسئولية ارتفاع عدد الإصابات.

وطالب يوسفي، السلطات الإسراع في تلقيح "ما لا يقل عن 20 مليون جزائري في كل مكان وبسرعة، باستخدام كل الأماكن الممكنة" للحصول على المناعة الجماعية