شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الليبى ينقذ 51 مهاجرًا غير شرعيًا فى طريقهم لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبي الجمعة 51 مهاجرا غير شرعيا من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن الحرس الليبي تلقى استغاثة بعدها دفع بالزورق (فزان) إلى مكان قارب المهاجرين، حيث جرى انتشالهم، مشيرة إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ، نقل حرس الحدود الليبي المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وسلموهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.