الكويت ترد على مزاعم بشأن لوبي إماراتي يحرض عليها دوليا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشر على حسابها بتويتر، نفيها القاطع لصحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لوبي مزعوم للإمارات يقوم بالتحريض على دولة الكويت.

ونوهت الخارجية الكويتية بأن الخبر المزعوم قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي "غير صحيح وغير موجود".

وشددت الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما الشقيقين.

وأشادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بروكسل، وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية.

كانت تقارير صحفية نشرها موقع "الإمارات ليكس" تزعم أن أن لوبي شكلته الإمارات في بروكسل لمهاجمة الكويت وكان آخر جهوده "إصدار مذكرة انتقاد أوروبية لحقوق الإنسان فيها".