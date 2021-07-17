اخبار الخليج

وكالة شؤون المسجد النبوي تستخدم الروبوتات لتعقيم أروقة المسجد

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوي عملية التعقيم عبر “روبوت” التعقيم , من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة , حيث يعمل “الروبوت” على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.‬
‫ويعمل “روبوت” التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.‬
‫وتأتي تلك الجهود؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان ، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين.‬

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا