استشاري جلدية يحذر: الملابس المستعملة مصدر لنقل الأمراض والفطريات في هذه الحالة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري جلدية، الدكتور فهد السديري: إن الملابس المستعملة تنقل الكثير من الأمراض إذا لم تعقم جيداً.
وأوضح الدكتور فهد السديري، خلال حواره مع قناة الإخبارية، أن هذه الأمراض تشمل “الجرب” الذي يسبب حكة وإحمرار في الجلد بالمناطق التناسلية.
وأضاف “السديري”، أن مرض الجرب معدي، لافتاً إلى أن الملابس المستعملة قد تنقل القمل والتينيا وغيرها من الأمراض المعدية.
وأشار إلى أن الملابس الجديدة قد تحتوي على بكتيريا وفطريات، لافتاً: “في أمريكا الملابس الداخلية لا ترجع لحماية المستهلكين”.
وتابع :”يجب تعقيم الملابس الداخلية وغسلها بمياه ساخنة لدرجة عالية من الحرارة وتعريضها للشمس فترة طويلة للقضاء على الميكروبات”.
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