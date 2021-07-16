شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 5 حالات يجب على قائد المركبة السير خلالها بالجانب الأيمن من الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بتويتر عن الحالات التي يجب على قائد السيارة الالتزام خلالها بالقيادة في الجانب الأيمن من الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يوجد 5 حالات يجب على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق كالتالي:

1 – إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.

2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

3 – إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

4 – عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5 – إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.