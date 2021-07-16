شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يعزيان المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لاتروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لاتروا أي مكروه “.