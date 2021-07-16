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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
خصصت أمانة منطقة الرياض، 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي، بهدف تسهيل الوصول وتخفيف الازدحام عليها.
وقالت أمانة الرياض، إن مواقع البيع المؤقتة في كل من (حي الجنادرية، ساحة السلام مول، حي الملقا، حي العارض، حي ظهرة لبن، حي بدر، نقطة حي المشاعل، نقطة حي السلي، حي القادسية).
ولفتت الأمانة إلى أن تلك الخدمة تهدف إلى (تيسير وصول السكان لمراكز بيع الأضاحي، تنظيم المراكز المؤقتة ورفع جودة خدماتها، الحد من الازدحام في أسواق الأنعام الرئيسية، وأخيرًا الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتطبيق الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا).
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