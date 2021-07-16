إصابة 75 فلسطينيا في صدامات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - مدينة غزة - سبوتنيك. وأوضح البيان أن المواطنين أصيبوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في منطقتين مختلفتين قرب نابلس بالضفة الغربية.

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وأشار إلى أن عشرة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، فيما تعرض 46 للاختناق بالغاز المسيل للدموع، إلى جانب إصابات مختلفة أخرى.

أصبحت الصدامات بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على جبل صبيح بالقرب من بيتا، حدثا شبه يومي، حيث يكافح الفلسطينيون لوقف البناء السريع للمستوطنة التي بدأت في مايو/ أيار.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، واعتقل متضامن أجنبي، خلال صدامات بين متظاهرين والقوات الإسرائيلية غرب مدينة سلفيت.

ونقلت الوكالة عن منسق ملف التنسيق الفصائلي في إقليم سلفيت، عمار عامر، قوله، إن المستوطنين و"جنود الاحتلال" طاردوا المشاركين في المسيرة، بهدف منعهم من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة الرأس.

فيما قال أمين سر حركة "فتح" بإقليم سلفيت، عبد الستار عواد: "هذه الأراضي فلسطينية وكل شجرة زيتون وحجر في هذه الأرض له حكاية صمود وتحد أمام المُحتل، وستبقى الأرض تحمل الهوية الفلسطينية رغم البلطجة التي يمارسها المستوطنون وجيش الاحتلال".