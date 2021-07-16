شكرا لقرائتكم خبر عن قائد جيش لبنان: الوضع يزداد سوءا والأمور آيلة للتصعيد "مصير سياسى واجتماعى مأزوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد الجيش اللبناني، إن الوضع يزداد سوءاً والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يراهن على الجيش اللبناني لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقراره، وأنه مطلوب من جهتنا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى، حسبما أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل.

ومازال قطع بعض الطرقات والمواجهات العنيفة مستمرة فى مناطق بلبنان والتى بدأت أمس بعد أن أعلن سعد الحريرى الاعتذار عن تشكيل الحكومة ، وفق موقع لبنان، كما أفادت غرفة التحكم المرورى عن قطع السير على مستديرة الكولا، وعلى تقاطع عبد الناصر - كورنيش المزرعة بشكل جزئى.

وقد عادت الاحتجاجات في مناطق عدة بلبنان، وقد انتشرت حالة من الفوضى وعمد بعض الشباب في بعض المناطق منها جادة الرئيس برى البحرية على تحطيم محتويات المطاعم والمقاهي وطردوا الزبائن منها، فور سماعهم باعتذار الحريرى.

كما قطع المحتجون عدداً من الطرقات، وأبرزها مستديرة الكولا بالاتجاهين، طريق السراى في صيدا ، أوتوستراد البداوي بالاتجاهين في محلة الأكومي، كورنيش المزرعة بالاتجاهين، اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، اوتستراد السيد هادي بالاطارات المشتعلة، اوتستراد المحمرة بالاتجاهين، طريق المطار، طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، طريق المنية العبدة الدولية.

وعلى صعيد متصل، أغلقت الصيدليات اليوم أبوابها وأعلنت الاضراب المفتوح احتجاجاً على "أزمة فقدان الدواء والاعتداءات التي يتعرضون لها"، مطالبين بـ"حل هذه المشكلة وتأمين الحماية لهم". وفق موقع إم تى فى اللبنانى.

ففي صيدا ومنطقتها اغلقت الصيدليات ابوابها احتجاجاً على "أزمة فقدان الأدوية والتعديات التي يتعرضون لها في عدد من المناطق، جراء الأزمة ومن أجل الضغط لإيجاد حلول لهذه المشكلة حرصا على السلامة العامة للمواطن".