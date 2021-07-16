شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت ما لا يقل عن 474 مبنى يملكها فلسطينيون فى الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية (أوتشا) أن من بين تلك المبانى المهدمة 150 مبنى مولها المانحون.

وأوضح أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينيا، من بينهم نحو 359 طفلا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة فى عمليات الهدم قدرها 32% فى عدد المبانى المستهدفة، وزيادة تقارب 145% فى استهداف المبانى الممولة من المانحين مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن 84 فلسطينيا فقدوا منازلهم فى 14 يوليو الجارى بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل فى تجمع رأس التين الرعوى فى منطقة الأغوار.

وينحدر المهجرون من 13 أسرة فلسطينية تضم 53 طفلا و14 امرأة، ولا يزال هؤلاء يمكثون فى التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرا عنهم، بحسب التقرير.

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجارى

كتب وكالات

الأمم المتحدة، إسرائيل ، هدم 474 مبنى فلسطينيا ، فلسطين ، الاحتلال الإسرائيلى

قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت ما لا يقل عن 474 مبنى يملكها فلسطينيون فى الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية (أوتشا) أن من بين تلك المبانى المهدمة 150 مبنى مولها المانحون.

وأوضح أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينيا، من بينهم نحو 359 طفلا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة فى عمليات الهدم قدرها 32% فى عدد المبانى المستهدفة، وزيادة تقارب 145% فى استهداف المبانى الممولة من المانحين مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن 84 فلسطينيا فقدوا منازلهم فى 14 يوليو الجارى بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل فى تجمع رأس التين الرعوى فى منطقة الأغوار.

وينحدر المهجرون من 13 أسرة فلسطينية تضم 53 طفلا و14 امرأة، ولا يزال هؤلاء يمكثون فى التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرا عنهم، بحسب التقرير.