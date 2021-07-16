شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب بعض قيادات "داعش" من سجن فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة صادرة عن المقر المسيطر على سجن الكرخ المركزي في العراق، عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي شن "غزو مسلح" على السجن المذكور لتحرير قيادات للتنظيم يقبعون هناك، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وحسب الوثيقة التي نشرها موقع "السومرية نيوز" العراقي يوم الجمعة: "تكون آلية الهجوم بواسطة عربات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية".