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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق اندلع في واجهة محل تجاري بـ«عزيزية الرياض» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في واجهة محل تجاري بحي العزيزية في الرياض.
وأوضحت إدارة الدفاع المدني، عبر حسابها على “تويتر”، أنها تمكنت من السيطرة على الحريق المندلع في واجهة محل تجاري بحي العزيزية قبل انتشار نيرانه في الأماكن المجاورة.
وأشارت إدارة الدفاع المدني، إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات -ولله الحمد-.
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