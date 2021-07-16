أبوالغيط يجتمع مع رئيس الحكومة الليبية في نيويورك

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن: "أبوالغيط بحث مع دبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على زيارة الأمين العام إلى ليبيا قريبا".
وأضاف المصدر أنه :"فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط على دعم الجامعة لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وأوضح المصدر أن الأمين العام ورئيس الحكومة بحثا أيضا العلاقات بين ليبيا والجامعة العربية، حيث أعرب دبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا.
كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا.
كما أكد الأمين العام على التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.